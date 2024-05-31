Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:42, 31 мая 2024Экономика

Китай резко увеличил закупки одного российского лакомства

Китай купил российского мороженого почти на один миллион долларов

Фото: PxHere

В I квартале 2024 года Китай резко — в 4,5 раза — нарастил объемы закупок российского мороженого, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб.

Таким образом, КНР впервые стала главным импортером российского лакомства — за первые три месяца Китай приобрел у России мороженого на 1,1 миллиона долларов. Год назад эта сумма достигла 243,2 тысячи долларов. Кроме того, Казахстан купил мороженого почти на 985 тысяч рублей, а Киргизия — на 161,5 тысячи долларов.

Материалы по теме:
Самый жир. Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
Самый жир.Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
29 января 2023
Не оставят без десерта. Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
Не оставят без десерта.Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
16 июня 2022

Ранее президент России Владимир Путин назвал одну из возможных причин роста продаж российского мороженого в Китае. Он вспомнил, как угощал мороженым председателя КНР Си Цзиньпина. После чего продажи продукта в Китайской Народной Республике серьезно увеличились.

Между тем в 2021 году крупнейшим покупателем российского мороженого были США. Лишь за первые три месяца того года, они приобрели этого лакомства на 4,7 миллиона долларов. Китай тогда расположился на втором месте, купив этого лакомства на 2,6 миллиона долларов.

Растет потребление мороженого и в самой России. По словам генерального директора Национального союза производителей молока Артема Белова в 2024 году в РФ возможно поставят новый рекорд потребления мороженого за весь постсоветский период. В 2023 году россияне съели рекордные объемы — больше трех килограммов на душу населения.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Удалось спасти сотни жизней». Белоусов рассказал о самой массированной атаке ВСУ на Крымский мост

      Белоусов обвинил Запад в дестабилизации обстановки в Грузии

      Россиянин проломил голову наехавшему на самокате на ребенка мальчику

      Потери Китая от ужесточения торговли с Европой оценили

      В Госдуме назвали условие получения авто бойцами СВО

      Стало известно об участии задержанного в Польше белоруса в боях на Украине

      В Подмосковье автомобиль оккупировали неприятные «пассажиры»

      Миллиардер и политик попал под суд за оскорбление короля

      Российский рынок растерял весь рост за весну

      Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше