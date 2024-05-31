Китай резко увеличил закупки одного российского лакомства

Китай купил российского мороженого почти на один миллион долларов

В I квартале 2024 года Китай резко — в 4,5 раза — нарастил объемы закупок российского мороженого, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб.

Таким образом, КНР впервые стала главным импортером российского лакомства — за первые три месяца Китай приобрел у России мороженого на 1,1 миллиона долларов. Год назад эта сумма достигла 243,2 тысячи долларов. Кроме того, Казахстан купил мороженого почти на 985 тысяч рублей, а Киргизия — на 161,5 тысячи долларов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал одну из возможных причин роста продаж российского мороженого в Китае. Он вспомнил, как угощал мороженым председателя КНР Си Цзиньпина. После чего продажи продукта в Китайской Народной Республике серьезно увеличились.

Между тем в 2021 году крупнейшим покупателем российского мороженого были США. Лишь за первые три месяца того года, они приобрели этого лакомства на 4,7 миллиона долларов. Китай тогда расположился на втором месте, купив этого лакомства на 2,6 миллиона долларов.

Растет потребление мороженого и в самой России. По словам генерального директора Национального союза производителей молока Артема Белова в 2024 году в РФ возможно поставят новый рекорд потребления мороженого за весь постсоветский период. В 2023 году россияне съели рекордные объемы — больше трех килограммов на душу населения.