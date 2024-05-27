Раскрыто будущее цен на мороженое в России

Россиян призвали не опасаться резкого подорожания мороженого

Возможно, в 2024 году в России поставят новый рекорд потребления мороженого за весь постсоветский период. Об этом в эфире радио KP.RU заявил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Он рассказал, что в 2023 году жители России потребили рекордные объемы мороженого — больше трех килограммов на душу населения. В общей сложности речь идет более чем о полумиллионе тонн. А поскольку согласно прогнозам 2024 год тоже ожидается очень жарким, то значит и в этом году будет достигнут очередной рекорд потребления этого лакомства.

Белов подчеркнул, что в 2023 году стоимость мороженного оказалась примерно в два раза ниже темпов продовольственной инфляции. По его словам, и в 2024 году он не ждет, что мороженое начнет расти в цене быстрее, нежели иные продовольственные товары. В том числе из категории молочных продуктов питания.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России изготовили524 тысячи тонн мороженого. Более 43 процентов рынка заняли пять крупнейших представителей отрасли. Они обеспечили 60 процентов прироста объемов производства этого десерта.

Эксперты объяснили такой рост производства особенно жарким летом.