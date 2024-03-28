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10:05, 28 марта 2024Экономика

В России рекордно выросло производство популярного лакомства

Производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордных 524 тыс. тонн

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В 2023 году в России произвели 524 тысячи тонн мороженого. О рекордном росте со ссылкой на данные Национального союза производителей молока (Союзмолоко) сообщает «Интерфакс».

По данным организации, пять крупнейших представителей отрасли заняли по итогам прошлого года более 43 процентов рынка и обеспечили 60 процентов прироста объемов производства популярного лакомства. На первом месте по объемам производства осталась ГК «Айсбери» (71 тысяча тонн, плюс 19 тысяч за год), на втором ГК — «Ренна» (55 тысяч тонн), третьем — Unilever (40 тысяч тонн).

«Теплый год, доступное сырье и рост доходов населения в прошлом году обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого», — объяснил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.

Производство мороженого начало расти во втором кварте 2023 года. Специалисты «Честного знака» отметили изменение структуры производства. Выпуск мороженого в вафельном стаканчике сократился с 43 до 40 процентов, эскимо на палочке — с 27 до 25 процентов. При этом вафельные рожки стали более популярны — их количество в общем объеме производства выросло до 13 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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