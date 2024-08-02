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16:10, 2 августа 2024Экономика

Россия резко увеличила поставки молока в Китай

РФ в январе-июле увеличила экспорт молочной продукции в Китай в 1,8 раза

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Россия в январе-июле 2024 года резко увеличила поставки молочной продукции в Китай — в 1,8 раза в годовом выражении. Об этом сообщила заместитель гендиректора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит, ее цитирует «Интерфакс».

Объем экспорта превысил 8 миллионов долларов, рассказала она. При этом основной объем поставок, более 40 процентов, приходится на сухие молочные продукты. Около трети объема молочного экспорта РФ в КНР составляет мороженое. Некоторые российские производители начали продавать в Китай сыры, добавила Жебит.

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В Союзмолоко отмечают, что китайский рынок интересен для компаний из России, однако им нужно быть готовыми к серьезной конкуренции по цене, так как в КНР давно работают мировые гиганты. Российские поставщики могут получить преимущество за счет ослабления рубля и компенсации затрат на логистику, считает Жебит.

Ранее стало известно, что в число самых часто проверяемых россиянами товаров через программу «Честный знак» вошло молоко. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), за первые шесть месяцев 2024-го было проверено более 43 миллионов товаров. Из них на молочные продукты пришлось 11,5 миллиона проверок.

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