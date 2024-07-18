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15:37, 18 июля 2024Экономика

Пиво назвали одним из самых часто проверяемых россиянами продуктов

ЦРПТ: через «Честный знак» россияне чаще всего проверяли пиво и молоко

Фото: Joyce Romero / Unsplash

В число самых часто проверяемых россиянами товаров через программу «Честный знак» вошли пиво и молоко. Об этом со ссылкой на оператора системы маркировки, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), пишет РБК Вино.

По данным организации, за первые шесть месяцев 2024-го было проверено более 43 миллионов товаров. Количество проверок, таким образом, выросло на 89 процентов в годовом выражении, отметили в ЦРПТ. Всего в приложении зарегистрирован 21 миллион граждан, наиболее активно им пользуются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, рассказал заместитель директора центра Реваз Юсупов.

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Больше всего проверок за полугодие было сделано в категории молочные продукты (11,5 миллиона), одежда (7,1 миллиона) и пиво (5,2 миллиона). В пятерку по популярности также вошли обувь (4,8 миллиона) и табак (3,4 миллиона).

В июне 2024 года суммарные объемы ввоза пива в кегах в Россию увеличились на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня 3,6 миллиона литров. Выросли поставки как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Так, импорт пива в кегах из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 29 процентов в годовом выражении, из остальных — на 16 процентов.

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