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07:51, 15 июля 2024Экономика

Россия заметно нарастила ввоз пива

ЦРПТ: ввоз пива в кегах в Россию вырос на 18 процентов в июне

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам июня 2024 года суммарные объемы ввоза пива в кегах в Россию увеличились на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 3,6 миллиона литра. О заметном приросте импорта этого вида алкогольной продукции сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»).

Эксперты уточнили, что за это время выросли поставки как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Так, импорт пива в кегах из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличились на 29 процентов в годовом выражении, из остальных — на 16 процентов, резюмировали аналитики.

Восстановление импорта пива прослеживается и в розничных сетях. По данным компании NielsenIQ, с мая 2023-го по май 2024-го доля импортной продукции в структуре продаж выросла на 1,3 процентного пункта (п.п.) — с 5,5 до 6,8 процента. За этот период времени увеличилась и доля лицензированного пива (произведенного в России под иностранными брендами) — с 31,6 до 32,5 процента, заключили эксперты.

Ранее издание РБК сообщило о росте розничных продаж пива в России на 2,1 процента по итогам 2023 года. За 12 месяцев показатель достиг уровня в 769,6 миллиона декалитров. Из расчета на душу населения потребление составило 52,6 литра в год. Иными словами, среднестатистический россиянин за этот период времени стал пить на литр больше.

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