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11:13, 25 июня 2024Экономика

Россияне стали пить больше пива

РБК: потребление пива в России выросло до максимума с 2016 года

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В минувшем году розничные продажи пива в России достигли 769,6 миллиона декалитров, что на 2,1 процента выше, чем в 2022-м. Из расчета на душу населения потребление составило 52,6 литра в год, то есть средний россиянин стал пить на литр больше. Такие данные со ссылкой на подсчеты Ассоциация производителей пива, солода и напитков приводит РБК.

В денежном выражении продажи, по оценке директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, составили 1,23 триллиона рублей. По этому параметру пиво является безусловным лидером, в два с половиной раза опережая ближайшего конкурента — водку (517 миллиардов рублей).

Четверть всего потребления пива в стране приходится на пять регионов — это Москва и Московская область, Свердловская область, Краснодарский край и Тюменская область. Треть производства приходится также на пять регионов — Московскую и Ульяновскую области, Татарстан, Новосибирскую и Самарскую области.

Россияне предпочитают светлое пиво крепостью до 6,1 процента, крепкое пиво по-прежнему выбирают не более 10 процентов от общего количества потребителей. По итогам года средняя цена литра пива выросла на 5-6 процентов, до 162,4 рубля.

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Доля импортных брендов в структуре продаж остается на уровне 4-5 процентов из-за низкой доходности отрасли. Впрочем, исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов считает, что даже такой объем негативно влияет на отрасль.

Основной проблемой он назвал зависимость отрасли от иностранного оборудования и хмеля, производство которого в России не превышает 5 процентов от потребностей. Импорт техники в последнее время осложнился, что становится препятствием для развития. Также, по словам Мамонтова, пивовары страдают от зарегулированности и излишней отчетности.

Ранее сообщалось, что в минувшем году продажи алкоголя в России установили рекорд за последние девять лет, достигнув уровня 8 литров в пересчете на чистый спирт.

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      Платон Щукин
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