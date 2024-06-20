Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:47, 20 июня 2024Экономика

Россияне стали больше пить

«Если быть точным»: продажи алкоголя в РФ в 2023-м установили рекорд за 9 лет

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В 2023 году продажи алкоголя в России установили рекорд. О том, что россияне стали больше пить, со ссылкой на исследование аналитиков проекта «Если быть точным» сообщает «Коммерсантъ».

Популярность спиртного в стране, согласно данным Минздрава, Росстата и Росалкогольрегулирования, снижалась с 2000 года. В 2007-м на душу населения потребляли 11 литров спирта, а в 2017-м — 7 литров. Население стало переходить с крепкого алкоголя на вино или пиво. Однако в 2023 году показатель снова начал расти и достиг восьми литров чистого спирта — рекордного за последние девять лет. При этом реальное потребление может быть на треть выше официальной статистике благодаря распространению суррогата.

По словам ведущего научного сотрудника Центра демографических исследований Российской экономической школы (РЭШ) демограф Евгения Андреева, население таким образом реагирует на «психологическую напряженность» из-за пандемии и последующих событий. Также на тенденцию повлияли сокращение и ослабление эффекта ранее принятых антиалкогольных мер, добавила профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Мария Колосницына.

Материалы по теме:
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024

Выше всего потребление в 2022 году в Карелии, Ненецком автономном округе (НАО) и на Сахалине. В Минздраве при этом считают, что в лидерах есть и Еврейская автономная область (ЕАО), и НАО — больше 21 литра спирта в год на жителя старше 15 лет. Потребление в регионах выросло на 25-30 процентов. Пить спиртное в Чечне и Дагестане стали чаще в четыре и два раза соответственно, при этом на душу населения старше 15 лет приходилось 0,4 и 1,7 литра чистого спирта.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин связал рост незаконных интернет-продаж алкоголя в России с нежеланием ряда ведомств легализовать такую торговлю. МВД и Минздравсоцразвития выступают против этого шага из-за опасений роста доступности спиртного, в том числе и для несовершеннолетних. По оценке экономиста, в мире рынок интернет-торговли алкоголем при этом растет на 30-40 процентов ежегодно.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Вьетнам принял Путина вопреки предупреждениям США. Чего боялся Вашингтон?

      В МИД заявили о планах работать над расширением безвизовых поездок в БРИКС

      Дочь Кейт Мосс вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

      Момент взрыва после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Адыгее попал на видео

      Бездомный попросил у туриста денег и воткнул иглу ему в спину после отказа

      Монах расправился с мужчиной в храме при помощи ложки

      Роботы получили новые навыки через наблюдение

      В Киевской области сообщили о повреждении предприятия

      Россиянам рассказали об эмоциональном характере укрепления курса рубля

      Россиянин написал комментарий с призывом к свержению власти и попал под статью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше