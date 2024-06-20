«Если быть точным»: продажи алкоголя в РФ в 2023-м установили рекорд за 9 лет

В 2023 году продажи алкоголя в России установили рекорд. О том, что россияне стали больше пить, со ссылкой на исследование аналитиков проекта «Если быть точным» сообщает «Коммерсантъ».

Популярность спиртного в стране, согласно данным Минздрава, Росстата и Росалкогольрегулирования, снижалась с 2000 года. В 2007-м на душу населения потребляли 11 литров спирта, а в 2017-м — 7 литров. Население стало переходить с крепкого алкоголя на вино или пиво. Однако в 2023 году показатель снова начал расти и достиг восьми литров чистого спирта — рекордного за последние девять лет. При этом реальное потребление может быть на треть выше официальной статистике благодаря распространению суррогата.

По словам ведущего научного сотрудника Центра демографических исследований Российской экономической школы (РЭШ) демограф Евгения Андреева, население таким образом реагирует на «психологическую напряженность» из-за пандемии и последующих событий. Также на тенденцию повлияли сокращение и ослабление эффекта ранее принятых антиалкогольных мер, добавила профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Мария Колосницына.

Выше всего потребление в 2022 году в Карелии, Ненецком автономном округе (НАО) и на Сахалине. В Минздраве при этом считают, что в лидерах есть и Еврейская автономная область (ЕАО), и НАО — больше 21 литра спирта в год на жителя старше 15 лет. Потребление в регионах выросло на 25-30 процентов. Пить спиртное в Чечне и Дагестане стали чаще в четыре и два раза соответственно, при этом на душу населения старше 15 лет приходилось 0,4 и 1,7 литра чистого спирта.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин связал рост незаконных интернет-продаж алкоголя в России с нежеланием ряда ведомств легализовать такую торговлю. МВД и Минздравсоцразвития выступают против этого шага из-за опасений роста доступности спиртного, в том числе и для несовершеннолетних. По оценке экономиста, в мире рынок интернет-торговли алкоголем при этом растет на 30-40 процентов ежегодно.