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20:04, 18 июня 2024Экономика

Рост нелегальных интернет-продаж алкоголя в России объяснили

Экономист Морковкин: против легализации онлайн-продаж алкоголя выступает МВД

Фото: Reza Heydar / Unsplash

Рост незаконных интернет-продаж алкоголя в России связан с нежеланием ряда ведомств легализовать такую торговлю. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, его цитирует aif.ru.

Он объяснил, что, в частности, МВД и Минздравсоцразвития выступают против этого шага из-за опасений роста доступности спиртного, в том числе и для несовершеннолетних. По оценке экономиста, в мире рынок интернет-торговли алкоголем при этом растет на 30-40 процентов ежегодно.

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Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что в интернете скорее будет продаваться алкоголь средней и дорогой ценовой категории, поэтому его традиционные продавцы, федеральные ретейлеры, также не поддерживают легализацию. При этом разрешение могло быть выгодным для другого сегмента — эксперты отмечают, что после вывода онлайн-торговли спиртным «из тени» увеличиваются и продажи через интернет других продуктов питания.

Дробиз отметил, что разговоры о защите здоровья бессмысленны, так как алкоголь уже продается онлайн, но в теневом секторе. «Мы остались единственной страной в Европе, где торговля алкоголем онлайн запрещена, и чем решится вопрос — неизвестно», — добавил он.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, что в 2023 году в России нелегальный рынок онлайн-продажи спиртных напитков подскочил на 60 процентов, достигнув 80 миллиардов рублей. Соколов отметил, что продажа алкоголя в интернете фактически существует, при этом в довольно больших объемах, но сделки проводятся втемную.

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