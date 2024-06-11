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08:28, 11 июня 2024Экономика

В России подскочили нелегальные онлайн-продажи спиртных напитков

АКИТ: нелегальный онлайн-рынок алкоголя в России достиг 80 млрд рублей

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В 2023 году в России нелегальный рынок онлайн-продажи спиртных напитков подскочил на 60 процентов, достигнув 80 миллиардов рублей. Такие данные привел в интервью РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Соколов отметил, что продажа алкоголя в интернете фактически существует, при этом в довольно больших объемах, но сделки проводятся «в черную». По словам эксперта, сервисы для такой торговли продолжают развиваться — еще в 2022 году рынок нелегальных онлайн-продаж спиртного составлял 50 миллиардов рублей.

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По оценкам НИФИ Минфина, из-за нелегальной торговли алкоголем за период с 2023 по 2027 год российский бюджет недополучит 253 миллиарда рублей выпадающих доходов, добавил Соколов.

В октябре 2023 года Министерство финансов России поддержало официальную продажу алкоголя в онлайн-режиме. По словам главы ведомства Антона Силуанова, у легализации подобной меры больше плюсов, чем минусов. Он уточнил, что государственный контроль за подобной торговлей позволит бороться с сайтами, которые торгуют «паленым» алкоголем.

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