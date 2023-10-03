В Минфине выступили за легализацию интернет-торговли алкоголем

Глава Минфина Силуанов заявил о плюсах легализации интернет-торговли алкоголем

Министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя в стране в онлайн-режиме. У легализации подобной меры больше плюсов, чем минусов, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Министр финансов счел дискуссионной легализацию интернет-торговли алкоголя в России. К настоящему времени договоренности в правительстве по этому вопросу пока нет на фоне жесткой позиции ряда ведомств. «У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае — Минфин. Есть ведомства, которые категорически против», — заявил Силуанов, не став раскрывать названия конкретных учреждений, выступающих против легализации торговли алкоголем онлайн.

В ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации он уточнил, что государственный контроль за подобными продажами позволит бороться с сайтами, которые торгуют «паленым» алкоголем.

Запуск продаж алкоголя в интернете активно обсуждается в России с весны 2021 года после призыва президента Владимира Путина провести «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей». В середине июня член Совфеда Андрей Клишас внес законопроект о легализации онлайн-торговли подобной продукцией на рассмотрение в правительство после поддержки меры со стороны Минпромторга.

Однако спустя месяц газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что сенатор отозвал из правительства свой законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем. Это произошло после ряда замечаний к документу со стороны Минфина.