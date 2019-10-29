Миллионершу убили, залили бетоном, оставили в холодильнике и обокрали

Залитый в бетон труп миллионерши нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает Mirror.

Жертвой оказалась 58-летняя Вонни Джирахароенинг (Wannee Jiracharoenying), которая была застройщиком и известным благотворителем. Женщина пропала 18 октября. Ее брат приехал в город на поиски после того, как она перестала отвечать на его сообщения. В воскресенье, 27 октября, полиция нашла тело погибшей в холодильнике после того, как соседи пожаловались на гнилостный запах.

Затем выяснилось, что со счета миллионерши сняли несколько крупных сумм, ее автомобиль и банковские карты исчезли.

Полиция проводит расследование и разыскивает друга Джирахароенинг, который пропал. Известно, что подозреваемый несколько раз снимал крупные суммы в банкоматах и частично попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее в октябре сообщалось, что труп 24-летней американской модели Эсмеральды Гонсалес нашли в деревянном ящике, залитом бетоном, в пустыне Невада спустя пять месяцев после исчезновения девушки. Установлено, что смерть Гонсалес наступила в результате отравления ядовитым веществом, но перед этим ее пытались задушить.

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