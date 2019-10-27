На заброшенном российском заводе нашли тело школьника

В городе Шацке Рязанской области на территории бывшего кирпичного завода обнаружили тело подростка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает «Интерфакс».

По информации ведомства, тело несовершеннолетнего 2004 года рождения нашли в пятницу, 25 октября. По предварительным данным правоохранительных органов, телесных повреждений у погибшего выявлено не было.

Представители прокуратуры проводят проверку.

13 октября сообщалось, что в гараже россиянина обнаружили тело пропавшего без вести 57-летнего мужчины. Оно было тщательно спрятано, и, чтобы обнаружить и извлечь его, оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в помещении.

До этого пожарные города Зенден в Германии нашли скелет 59-летнего мужчины, который восемь лет пролежал в квартире вместе с трупом собаки. Обнаружить останки получилось случайно — в подвале дома произошел пожар, и сотрудники экстренных служб проводили поквартирный обход, чтобы эвакуировать жильцов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!