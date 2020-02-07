47-летний мужчина проник в дом престарелых и убил 95-летнего бойфренда бывшей

В американском городе Порт-Сент-Люси, штат Флорида, мужчина задушил подушкой 95-летнего бойфренда своей бывшей возлюбленной и пошел под суд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

5 января 47-летний Уильям Хокинс (William Hawkins) проник в дом престарелых и убил одного из постояльцев — Роберта Морелла (Robert Morell). Он тут же стал главным подозреваемым в убийстве, поскольку его имя значилось в списке посетителей. Кроме того, один работник стал свидетелем, как Хокинс выбежал после полуночи из комнаты Морелла.

Морелл попал в дом престарелых в сентябре прошлого года из-за проблем с пищеварением. Его начали кормить через питательную трубку. По словам 57-летней бывшей любовницы Хокинса, она находилась с Мореллом в открытых отношениях и параллельно встречалась с будущим убийцей, однако решила с расстаться с последним.

В ходе следствия выяснилось, что 4 января ревнивый брошенный американец пробрался в ее спальню через окно. В ее комнате он заметил шприцы и ампулы с инсулином, с помощью которых она лечила кота. Хокинс предложил ей убить Морелла, введя инсулин через его трубку. Когда она отказалась, он угнал ее машину и скрылся. Опасаясь, что бывший возлюбленный может навредить ее пожилому бойфренду, она позвонила в дом престарелых и попросила не пускать его.

6 января Хокинса нашли в близлежащем городе Форт Пирс. Полиция арестовала его за угон автомобиля и приступила к расследованию смерти Морелла. Позже он заявил детективам, что давно планировал это убийство и теперь удовлетворен достигнутой целью. Суд пока не вынес официального приговора.

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