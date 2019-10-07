Подруги пять раз безуспешно попытались убить общего любовника и сели в тюрьму

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Двух женщин из города Франкфурт-на-Одере в регионе Бранденбург, Германия, признали виновными в пяти покушениях на убийство их любовника. Об этом сообщает издание Unilad.

В ноябре 2018 года 36-летний Ральф Леманн, 30-летняя Генриетта Р. (Henriette R.) и 21-летняя Мишель Ф. (Michelle F.) предавались совместным любовным утехам. После этого Мишель потребовала с мужчины 800 евро (около 57 тысяч рублей), но Леманн отказался отдать ей деньги. Он заявил, что у него нет 800 евро и предложил выплатить деньги в рассрочку.

Предположительно, Мишель и Генриетта решили отомстить мужчине и попытались убить его. Они подмешали психотропные наркотики в его напиток, затем поехали в лес недалеко от польской границы и опоили его наркотиками повторно с намерением убить мужчину, пока он будет без сознания. Когда этот план провалился, они ударили его по голове домкратом и стали бить пивной бутылкой.

Когда две женщины поняли, что Леманн еще шевелится, они попытались переехать его машиной, в результате чего мужчина получил травмы бедра и живота. После этого женщины пытались зарезать своего любовника, но несмотря на все полученные травмы, мужчина смог сбежать от них, воспользовавшись палкой в качестве трости.

Когда Леманн сбежал, к подругам на помощь приехала их знакомая, 19-летняя Джозефина С. (Josephine S.). Девушка пообещала помочь найти беглеца. По пути на место преступления она искала в интернете, где в человеческом теле расположены различные внутренние органы.

В результате Мишель и Генриетта были приговорены к четырем годам тюремного заключения каждая за покушения на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Джозефина С. (Josephine S.) признана виновной в согласии поучаствовать в совершении преступления. Ее приговорили к полутора годам условного заключения.

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