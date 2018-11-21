Муж признался в любви к топившей, травившей и взрывавшей его жене

Британец Рэймонд Везеролл (Raymond Weatherall) утверждает, что по-прежнему любит жену, которая неоднократно пыталась его убить. Об этом сообщает издание The Sun.
«Я люблю Хэйли. Всегда любил и всегда буду», — признался мужчина. Он уверен, что во всем виноват ее любовник, который, по его мнению, промыл ей мозги. «Он 20 лет был моим лучшим другом, — говорит Везеролл. — Теперь я думаю, что он недостойный человек. Грязный, испорченный, коварный подонок. Почему они не могли просто прийти ко мне и рассказать о своей связи?»
Рэймонд и Хэйли поженились в 2015 году. Вскоре после свадьбы у мужчины обнаружили рак мозга. Врачи полагали, что ему оставалось жить не более полутора лет, однако в 2017 году стало ясно, что опухоли перестали расти. К тому времени Хэйли завела роман с другом мужа Гленном Поллардом (Glenn Pollard). Любовники ждали смерти Рэймонда, и отступившая болезнь нарушила их планы.
Летом 2017 года они организовали первое покушение на его жизнь. В течение следующих девяти месяцев любовники предприняли еще несколько попыток избавиться от Рэймонда. Сначала его планировали отравить или утопить, затем рядом с ним взорвали нагреватель для бассейна. Мужчина получил ожоги второй степени, но остался жив. В ноябре 2017 года дочь Полларда выстрелила в него из ружья. Пуля попала в правую щеку мужчины и вышла через левую.
«Я многое сумел пережить, — заметил он в интервью The Sun. — Чувствую себя как кошка, у которой девять жизней. Правда, после всего этого у меня, наверное, осталась только одна или две жизни. Но я все еще могу посмеяться. Чувство юмора пока не потерял». Пока не раскрылся заговор его жены и Полларда, он считал, что стал жертвой «череды происшествий, неудач и совпадений».
Суд английского города Мейдстон, графство Кент, приговорил Хэйли Везеролл к тюремному заключению на срок не менее 15 лет, пишет BBC News. Гленн Поллард проведет в тюрьме как минимум 17 лет, его дочери дали 15 лет.
В 2001 году сообщалось, что на Тайване женщина организовала семь покушений на своего мужа. Нанятые ей убийцы подстроили автокатастрофу, травили, резали и топили мужчину, но тот каждый раз оставался жив.