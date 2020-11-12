Шахматист пырнул ножом соперницу за слишком хорошую игру

Британец Ян Льюис пырнул ножом соперницу Луизу Бейли за слишком хорошую игру в шахматы. Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в доме Льюиса, куда Бейли пришла сыграть партию. Льюис остался недоволен ходом игры, высмеял способности соперницы и трижды ударил женщину кухонным ножом. Отмечается, что Бейли была доставлена в больницу, где ей зашивали раны на бедре и руке.

56-летний Льюис был приговорен к трем годам лишения свободы. Мужчина признал свою вину и заявил, что представляет опасность для окружающих.

В апреле 2018 года болельщик ЦСКА пырнул сына ножом за любовь к «Спартаку». Инцидент произошел во время просмотра матча между командами. Мужчина получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.