Каспаров ответил назвавшей шахматы расистским видом спорта радиостанции

Сиднейская радиостанция Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) назвала шахматы расистским видом спорта и получила ответ от российского гроссмейстера Гарри Каспарова. Обсуждение доступно в Twitter шахматиста.

ABC назвала проявлением расизма тот факт, что в шахматах по правилам белые фигуры ходят первыми. Каспаров посоветовал недовольным выбрать себе другое занятие. «Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская — пожалуйста, возьмите го — там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо», — заявил он.

Каспарова поддержал бывший австралийский шахматист Джон Адамс. «Приятно видеть, что экс-чемпион мира по шахматам Каспаров пнул ABC из-за их независимого освещения игры в шахматы. Здравый смысл преобладает», — посчитал он.

С конца мая в десятках городов США, а также в Европе и Австралии проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год.

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