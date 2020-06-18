Российский футбол упрекнули в расизме

Футбольный агент Дмитрий Селюк пожаловался на расизм в российском футболе. Об этом сообщает Sport 24.

По его словам, он не раз сталкивался с ситуациями, когда тренеры и спортивные директора команд были заинтересованы в чернокожих игроках. Однако руководители клубов были вынуждены отказываться от трансферов из-за указаний сверху. «Они говорят, что по спортивному принципу мы бы кого-то и взяли, у вас очень хорошие футболисты за небольшие деньги, но нам сказали, чтобы у нас в команде не было ни одного чернокожего», — рассказал Селюк.

Агент также высказал мнение, что главное в футболе — результат, который привлечет болельщиков на трибуны и к экранам телевизоров. По словам Селюка, цвет кожи игроков при этом не имеет значения.

Розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата запланировано на 19 июня.

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