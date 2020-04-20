Футбольный агент рассказал о подающем дурной пример Смолове

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал подающего дурной пример форварда испанской «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию из Испании во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам Селюка, нападающий, как известный человек, должен на своем примере показывать необходимость оставаться дома. Форвард же своими действиями продемонстрировал, что ему наплевать, считает агент.

17 апреля главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия назвал действия Смолова ошибкой, отметив, что не только клуб, но и правительство страны рекомендовало игрокам не покидать Испанию.

5 апреля сообщалось, что «Сельта» накажет футболиста. О каких конкретно санкциях идет речь — не уточнялось. Позднее Смолов рассказал, что отпрашивался у руководства, и объяснил решение «необходимостью быть ближе к семье».

Смолов перешел в испанский клуб на правах аренды в конце января 2020 года. До паузы в Ла Лиге, вызванной распространением инфекции, россиянин провел шесть матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

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