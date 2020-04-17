Тренер «Сельты» назвал ошибкой отъезд Смолова в Россию

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал отъезд российского нападающего Федора Смолова и датского полузащитника Пионе Систо на родину из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит COPE.

Специалист назвал действия футболистов ошибкой. «Наше требование оставаться в Испании было очень ясным», — заявил Гарсия. Он подчеркнул, что об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства.

Тренер признал, что Смолов звонил в клуб каждые два дня, и в «Сельте» знали о его перемещениях, однако это не оправдывает игрока. «Мы должны подавать пример профессионализма, и они с Систо зря решили уехать», — заключил специалист.

5 апреля сообщалось, что «Сельта» накажет футболиста. О каких конкретно санкциях идет речь — не сообщалось. Позднее Смолов опроверг информацию о самовольном отъезде в Россию. Он рассказал, что отпрашивался у руководства, и объяснил решение «необходимостью быть ближе к семье».

Смолов перешел в испанский клуб на правах аренды в конце января 2020 года. До паузы в Ла Лиге, вызванной распространением инфекции, россиянин провел шесть матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом. Ранее нападающий выступал за московский «Локомотив».

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