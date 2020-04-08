Смолов опроверг информацию о самовольном отъезде в Россию

Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов рассказал, что получил разрешение от клуба вернуться на родину. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир бывшего форварда сборной России Александра Кержакова в Instagram.

Игрок сказал, что несколько недель отпрашивался у руководства команды. В итоге боссы «Сельты» дали добро на его отъезд. По словам Смолова, он бы не улетел в Россию без разрешения.

В воскресенье, 5 апреля, появилась информация, что «Сельта» накажет Смолова за отъезд на родину вопреки введенным в Испании ограничениям из-за распространения коронавирусной инфекции. О каких конкретно санкциях идет речь — не сообщалось. Футболист объяснил отлучку «необходимостью быть ближе к семье».

Розыгрыш испанского чемпионата приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Смолов перешел в «Сельту» в конце января. До паузы в первенстве он успел провести шесть матчей за клуб из Виго и отметился одним забитым мячом.

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