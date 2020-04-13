Смолов отдал миллион рублей на борьбу с коронавирусом

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов передал миллион рублей московской станции скорой помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Средства, перечисленные 30-летним футболистом, пошли на закупку респираторов, масок, бактерицидных ламп, а также специальных очков. О помощи Смолова столичным медикам сообщил и Twitter-аккаунт сборной России.

Форвард покинул Виго, где пребывал в режиме самоизоляции, и вернулся в Россию в начале апреля. Сам футболист опроверг поступавшую ранее информацию о самовольном отъезде из Испании, подчеркнув, что согласовал возвращение на родину с «Сельтой». Как и многие другие футбольные турниры, чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Смолов перешел в «Сельту» в конце января на правах аренды из московского «Локомотива». До паузы в первенстве он успел провести шесть матчей за клуб из Виго и отметился одним забитым мячом.

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