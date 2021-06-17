Кот вернулся домой после собственной кремации

В английском городе Уоррингтон, графство Чешир, кот вернулся домой после того, как его кремировали хозяева. Об этом сообщает BBC News.

16-летний кот по кличке Фрэнки (Frankie) пропал 19 мая. Животное покинуло дом в Уоррингтоне и скрылось в неизвестном направлении. Поиски не принесли результата.

Несколько дней спустя хозяйка Фрэнки, Рейчел Фицсаймонс (Rachel Fitzsimons), увидела тело похожего на питомца кота на трассе M6. Сотрудники дорожной службы Англии передали женщине труп животного. Семья кремировала останки и привезла прах домой в коробке.

Однако вскоре кот вернулся домой — первым его заметил сын Фицсаймонс, Реми (Remy). Оказалось, что их питомец жив, а они кремировали чужого кота.

«Это чудо, что Фрэнки вернулся. Мы были уверены, что он погиб», — прокомментировал Реми.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина вернулась домой на следующий день после собственной кремации. Муж перепутал супругу с другой умершей женщиной.