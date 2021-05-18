Женщина очнулась и заплакала за мгновение до кремации

76-летняя индианка, которую сочли умершей, очнулась за мгновение до кремации. Об этом сообщает FOX 8.

Пожилая женщина, у которой подтвердился COVID-19, находилась на домашнем лечении. 10 мая ее состояние ухудшилось, и родные доставили индианку в больницу, где она потеряла сознание. Решив, что пациентка умерла, родственники отвезли ее домой и начали подготовку к традиционному обряду кремации.

Однако перед началом церемонии женщина открыла глаза и заплакала. Ее сразу же вернули в медицинское учреждение, где в настоящее время она проходит лечение.

Ранее сообщалось, что принятая за умершую жительница Аргентины очнулась перед своей кремацией и шокировала скорбящую дочь. За несколько секунд до того, как женщину поместили в кремационную печь, дочь заметила, что мать подает признаки жизни. Она попросила сотрудников крематория немедленно остановить процесс.