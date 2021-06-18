Выложивший трупами птиц надпись «Чукотка 2021» оказался депутатом

Браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» трупами полутора сотен птиц, оказался депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко. Об этом пишет «Новая газета».

Личность браконьера помогли установить читатели издания. Однако подтвердить имя охотника в пресс-службе МВД региона отказались, пишет газета.

«Москва запретила выдавать прессе какую-либо информацию. Хотя местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана», — рассказали в пресс-службе.

Сам депутат уже прокомментировал фотографию с убитыми птицами, назвав ее «фотошопом». «Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они же [полиция] расследуют, у них и спрашивайте», — сказал Крамаренко, уточнив, что на фотографии запечатлен не он.

Газета сообщает, что депутат не раз выкладывал фото с охоты в социальных сетях. 10 мая он показал снимки с дичью, хотя официально сезон на водоплавающих на Чукотке открылся только 15 мая.

В мае сообщалось, что охотник на Чукотке устроил фотоссесию на фоне сотен убитых гусей, из которых выложил надпись «Чукотка 2021». Впервые фото было опубликовано в сообществе охотников Сибири в Instagram, однако впоследствии пост удалили. Пользователи паблика оставили негативные комментарии под фото и предположили, что «так мог охотиться только приезжий». Прокуратура заявила, что нарушителю может грозить наказание по статье 258 УК России («Незаконная охота»).