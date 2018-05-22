Американский телеканал сообщил о неудачных испытаниях российских ракет

Американский телеканал CNBC со ссылкой на свои источники в разведке сообщил о неудачных испытаниях российских крылатых ракет с ядерной установкой. По его информации, было проведено четыре запуска, и все закончились крушением.

Как отмечает автор, испытания проводились с ноября по февраль. Самый длинный полет ракеты, уточняет телеканал, длился не больше двух минут, она преодолела 22 мили (35,4 километра), прежде чем контроль над ней был потерян. Самый короткий полет, по информации CNBC, составил четыре секунды и 5 миль (8 километров).

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Источники добавили, что в оружии, которое разрабатывается с начала 2000-х годов, используется обычный бензиновый двигатель для взлета, а в полете происходит переключение на ядерный двигатель.

Собеседники телеканала уточнили, что приказ на запуски отдали высокопоставленные кремлевские чиновники, несмотря на возражения инженеров — они обеспокоились тем, система все еще находится в зачаточном состоянии.

О каких именно ракетах идет речь, CNBC не сообщил. Он, однако, передал, что «гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, против которого у США сейчас нет защиты, будет готов к боевым действиям к 2020 году». По данным источников телеканала, Россия дважды успешно испытала оружие с ядерной боеголовкой в 2016 году. Третий запуск был проведен в 2017-м, но провалился. Четвертый, говорит автор, запланирован на лето 2018-го.

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