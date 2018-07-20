Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец

В ролике Минобороны России, демонстрировавшем натурный образец океанской многоцелевой системы «Посейдон», атаке подверглась авианосная ударная группа во главе с кораблем, построенным по схеме STOBAR. В настоящее время такие корабли стоят на вооружении только у Китая, Индии и России, отмечает автор The Drive Джозеф Тревитик.

«Примечательно, что условный авианосец в ролике построен по схеме Short Take-Off But Arrested Recovery (STOBAR), которая не используется Соединенными Штатами и их союзниками», — пишет эксперт.

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Тревитик отмечает, что «такое оружие остается одной из наиболее противоречивых систем, которые сейчас развивает Россия». Эксперт допускает, что в перспективе проекты подводных беспилотников «Посейдон» и «Клавесин» будут объединены.

В июле Минобороны России впервые опубликовало видео с натурным образцом океанской многоцелевой системы «Посейдон», создаваемым в рамках проекта «Статус-6». Видео завершается анимацией, на которой подводный беспилотник направляется в сторону ударной авианесущей группы.

Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» официально не раскрываются, известно лишь, что подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

В апреле в Великобритании назвали «Статус-6» устройством «Судного дня».

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Все действующие авианосцы США, Франции и Великобритании используют CATOBAR, тогда как сохранившиеся советские авианесущие противолодочные крейсеры проекта 1143 «Кречет» (китайский Liaoning, индийский Vikramaditya и российский «Адмирал Кузнецов») основаны на STOBAR.

Схема CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery), предполагающая катапультный взлет и посадку с помощью аэрофинишеров, позволяет размещать на авианосце полноценные истребители, тогда как STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery), допускающая короткий взлет с помощью трамплина и посадку с помощью аэрофинишеров, предназначена лишь для базирования самолетов короткого или вертикального взлета и посадки.

В марте «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, оказавшись единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении.

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