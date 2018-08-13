Украинцев напугали разнесшей сирийских боевиков российской ракетой

Россия в течение последнего года усилила свое присутствие в Азовском море, направив туда десятки боевых кораблей и катеров. Об этом в беседе с «Обозревателем» заявил генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

По его словам, Россия перебросила из Каспийского моря в Азовское ракетные катера, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр». «Этими ракетами они могут при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину. Ибо дальность они уже показали на 1500 километров, а фактически это российский аналог американских "Томагавков", то есть, это может быть и до 2500 километров, и накрывать всю Украину», — сказал он.

Также Романенко заявил, что Россия обзавелась новыми возможностями по ведению боевых действий против Украины с моря и суши. «Они построили этот “русский мир”, Новороссию, но их нацеленность на южные и восточные наши области... Вообще, у них в Генштабе есть планы до Днепра», — уверен генерал.

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Романенко указал, что страны Запада обладают возможностями противостоять России. Генерал подчеркнул, что Киев обратился к США и Евросоюзу с просьбой ввести санкции в отношении российских портов на Черном море.

«Но пока что у нас нет соответствующих решений со стороны американцев и ЕС относительно того, что такие санкции будут разработаны в ближайшее время и реализованы. Идет работа над этим, а в это время еще раз возвращаемся к тому, что Украина несет существенные потери», — подытожил он.

Россия обладает носителями крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования. Некоторые из них, в частности ракеты семейства «Калибр», неоднократно применялись в ходе российской военной операции в Сирии. В мае президент России Владимир Путин заявил, что российские корабли, оснащенные ракетами «Калибр», будут нести постоянное дежурство в Средиземном море.

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