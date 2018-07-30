Арестованного по делу о госизмене ученого заподозрили в сливе данных о подлодках

Руководитель малого инновационного предприятия «Мехатроника» Алексей Темирев, арестованный по делу о государственной измене, мог передавать на сторону данные об электропитании подводных лодок. Об этом со ссылкой на источники в оборонной промышленности, сообщает в понедельник, 30 июля, «Коммерсантъ».

По данным издания, официально причины ареста ученого не называются. Собеседники газеты отметили, что речь, вероятно, идет об утечке закрытой информации о «весьма деликатных разработках в части создания вооружений и военной техники для ВМФ».

«Мехатроника» работает с флотом: к примеру, она создала систему контроля и диагностики аккумуляторных батарей, которая устанавливается на дизель-электрические подводные лодки проекта 636 «Варшавянка». Это оборудование позволяет определять техническое состояние и выдавать прогноз батареи в реальном времени.

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Об аресте Темирева, который также является совладельцем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы», стало известно 28 июля. Отмечалось, что у 64-летнего ученого множество проблем со здоровьем: стент в сердце, макулопатия, язва желудка и грыжа, требующая операции. Кроме того, Темирев терял сознание в душе.

20 июля в ЦНИИМаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института утекали секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения были предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, в 2013 году передал информацию одной из стран НАТО. Кудрявцеву грозит до 20 лет лишения свободы. По данным источника «Интерфакса», «Мехатроника» и «Интеллектуальные робастные интегрированные системы» не имеют контрактов с «Роскосмосом». Тем не менее Кудрявцев и Темирев могли быть знакомы лично.

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