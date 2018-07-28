В СИЗО «Лефортово» нашли еще одного ученого-«госизменника»

В СИЗО «Лефортово» по делу о государственной измене содержится еще один ученый — 64-летний доктор технических наук из Новочеркасска Алексей Темирев. Об этом в своем блоге сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев.

По словам Еникеева, в течение последней недели он посещал «Лефортово» несколько раз. Последним привезенным в СИЗО, по утверждениям начальника отдела режима Александра Ханова, был 74-летний научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного научного предприятия «Роскосмоса» —Виктор Кудрявцев, арестованный 19 июля. Однако 27 июля с Еникеевым связалась адвокат, подзащитный которой находится в «Лефортово», и попросила его навестить.

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«Узнав подробности, я расстроился. Из рассказа адвоката следует, что ее подзащитного — Темирева Алексея Петровича —арестовали 19 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса). Даже не знаю, что думать: то ли нам просто врали, чтобы скрыть больного пенсионера, то ли про него забыли», — написал Еникеев.

Член ОНК подчеркнул, что у 64-летнего Темирева множество проблем со здоровьем: стент в сердце, макулопатия, язва желудка и грыжа, требующая операции. Кроме того, Темирев терял сознание в душе.

«У меня ощущение, что человека действительно прятали. На моей практике это впервые. Это нонсенс, это скандал. Мы будем жаловаться Генеральную прокуратуру, в Федеральную службу исполнения наказаний», — заявил Еникеев РБК. Он отметил, что планирует встретиться с Темиревым на следующей неделе.

Темирев является руководителем малого инновационного предприятия «Мехатроника» (занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук) и учредителем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы».

Также человек по имени Алексей Петрович Темирев упоминается на сайте Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова, расположенном в Новочеркасске. Профессор Темирев работает на кафедре «Электроснабжение и электропривод». Кроме того, на это имя зарегистрированы несколько патентов, а в 2006 году он защитил диссертацию на тему «Разработка проблемно-ориентированных компонентов электротехнических комплексов дизель-электрической подводной лодки и систем управления ими».

20 июля в ЦНИИМаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института утекали секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения были предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, в 2013 году передал информацию одной из стран НАТО. Кудрявцеву грозит до 20 лет лишения свободы.

23 июля «Интерфакс» сообщил, что в деле о госизмене в ракетно-космической отрасли появился еще один подозреваемый.

По данным источника агентства, «Мехатроника» и «Интеллектуальные робастные интегрированные системы» не имеют контрактов с «Роскосмосом». В самом «Роскосмосе» заявили, что человек по имени Алексей Темирев на предприятиях корпорации не работает. Тем не менее, Кудрявцев и Темирев могли быть знакомы лично. «Они ученые, занимались изучением высокотехнологичных, порой смежных процессов. Пересекались на конференциях. Не исключено, что могли контакт поддерживать личный», — рассказал источник. При этом он отметил, что ученые занимались исследованиями разных процессов, а прямой связи между этими исследованиями не просматривается.

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