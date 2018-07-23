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Раскрыты подробности задержания ученого по делу о госизмене в «Роскосмосе»

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Сотрудник головного научного предприятия «Роскосмоса»Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), арестованный по делу о госизмене, рассказал подробности своего задержания. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Об аресте 74-летнего Виктора Кудрявцева стало известно в воскресенье, 22 июля. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что ученому уже предъявлены обвинения в передаче одной из стран НАТО секретных данных о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгения Еникеева, задержание Кудрявцева прошло в подмосковном Королеве в пятницу, 20 июля. В тот же день его доставили в Москву в СИЗО «Лефортово» и арестовали. 21 июля с ним встретился Еникеев. Он уточнил, что встреча произошла случайно и продлилась 15 минут.

Ученый успел рассказать, что оперативники ФСБ пришли к нему домой «ни свет ни заря, подняли из кровати и толком не дали даже одеться». В СИЗО у него забрали домашнюю одежду для дезинфекции и выдали запасную, зачитали права и разрешили переписку с родными. Известно, что он страдает диабетом, однако его здоровье не вызывает опасений. «На лице у Кудрявцева радости мало, но жалоб у него, в том числе и на самочувствие, нет»,— сказал Еникеев.

Кудрявцев сообщил, что суд арестовал его на два месяца. В данный момент защиту обвиняемого осуществляет назначенный адвокат, пока его семья не наняла своего юриста.

20 июля в ЦНИИмаш и «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) прошли обыски. В ФСБ считают, что работники этих предприятий передавали западным спецслужбам результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно». Отмечалось, что научные работники могли этим заниматься по запросу руководства. «Роскосмос» заявил, что окажет следствию любую необходимую помощь.

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