Стала известна роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене

Директор информационно-аналитического центра «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) Дмитрий Пайсон проходит как свидетель по делу об утечке секретных данных в «Роскосмосе». Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Он также официально подтвердил информацию об аресте Виктора Кудрявцева, сотрудника головного научного предприятия «Роскосмоса» — Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

Ранее об аресте 74-летнего Кудрявцева сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В Лефортовском суде Москвы, который рассматривает дела о госизменах, отказались комментировать информацию, сославшись на секретность.

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21 июля Пайсон подал заявление об отставке. Сообщалось также, что топ-менеджер за несколько дней до обысков был уведомлен о скором увольнении в связи с реорганизацией в «Роскосмосе».

20 июля в ЦНИИмаш и «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) прошли обыски. В ФСБ считают, что работники этих предприятий передавали западным спецслужбам результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно». Отмечалось, что научные работники могли этим заниматься по запросу руководства. «Роскосмос» заявил, что окажет следствию любую необходимую помощь.

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