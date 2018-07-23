По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый

В деле о государственной измене, совершенной в ракетно-космической отрасли, возможно, появился еще один подозреваемый. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

«Помимо Виктора Кудрявцева, в деле может быть как минимум еще один задержанный. По предварительной информации, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал источник информагентству.

Источник в «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) ранее сообщал, что после обысков на предприятиях «Роскосмоса» были задержаны несколько человек.

В пятницу, 20 июля, следственно-оперативная группа ФСБ провела серию обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрия Пайсона. Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена» (статья 275 УК РФ), так как речь идет об утечке за рубеж совершенно секретных данных о гиперзвуковых разработках российского военно-промышленного комплекса. Основным подозреваемым является 74-летний научный сотрудник института Виктор Кудрявцев. В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили его арест.

«Роскосмос» также уточнял, что события, ставшие основой уголовного дела, произошли в 2013 году.

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