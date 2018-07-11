Под Петербургом сняли с крыши подозреваемого в шпионаже на сборную Хорватии

Сотрудники ФСБ задержали работника «Ростелекома», заподозрив его в шпионаже на сборную Хорватии по футболу. Об этом сообщает «Фонтанка».
Это произошло в понедельник, 10 июля, в Курортном районе Санкт-Петербурга. Мужчина находился на крыше дома с которой просматривается тренировочная база английской сборной — местный стадион «Спартак». Его действия показались сотрудникам ФСБ подозрительными, и мужчину сняли с крыши.
Позднее инспектор по установке и обслуживанию оборудования рассказал, что занимался плановым ремонтом оборудования и только сделал несколько панорамных фотографий. Сотрудники правоохранительных органов оценили снимки и потребовали удалить те, на которых была запечатлена база англичан. После этого мужчину отпустили.
Матч между командами Хорватии и Англии состоится на московском стадионе «Лужники» 11 июля. Победитель выйдет в финал, который пройдет 15 июля.