Под Петербургом сняли с крыши подозреваемого в шпионаже на сборную Хорватии

Сотрудники ФСБ задержали работника «Ростелекома», заподозрив его в шпионаже на сборную Хорватии по футболу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Это произошло в понедельник, 10 июля, в Курортном районе Санкт-Петербурга. Мужчина находился на крыше дома с которой просматривается тренировочная база английской сборной — местный стадион «Спартак». Его действия показались сотрудникам ФСБ подозрительными, и мужчину сняли с крыши.

Позднее инспектор по установке и обслуживанию оборудования рассказал, что занимался плановым ремонтом оборудования и только сделал несколько панорамных фотографий. Сотрудники правоохранительных органов оценили снимки и потребовали удалить те, на которых была запечатлена база англичан. После этого мужчину отпустили.

Матч между командами Хорватии и Англии состоится на московском стадионе «Лужники» 11 июля. Победитель выйдет в финал, который пройдет 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



