Хорватские болельщики вышли на площадь и обратились к России

Болельщики сборной Хорватии собрались в Москве на Триумфальной площади и развернули полотно с надписью на русском языке. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Sport24.

Фанаты в майках балканской сборной собрались у памятника поэту Владимиру Маяковскому. Надпись на полотне гласит «Спасибо, Россия!».

Матч полуфинала чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии состоится 11 июля на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

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