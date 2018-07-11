Футболистов сборной Англии застали с резиновой курицей

Футболисты сборной Англии на тренировке использовали вместо мяча резиновую курицу. Фото с необычным инвентарем размещено в Twitter-аккаунте команды.

Как пишет Daily Mail, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжил свою привычку включать «менее традиционные методы» тренировки. По мнению журналистов, что был элемент разминки, напоминающий детскую игру в салки. «Возможно, это была попытка помочь им с быстрыми движениями перед игрой, где каждое незначительное преимущество будет иметь важное значение», — пишет издание.

20 июня сообщалось, что футболисты сборной Англии потратили выходной после победы над командой Туниса на отдых в бассейне и гонки на надувных единорогах. На базе в ленинградском Репино Джесси Лингард, Джордан Пикфорд и Гарри Магуайр выясняли, кто быстрее придет к финишу.

Второй полуфинал чемпионата мира, на котором сыграют сборные Англии и Хорватии, состоится 11 июля и начнется в 21:00 мск московском стадионе «Лужники». Там же 15 июля пройдет финал мундиаля, где победитель этой пары встретится с французами, обыгравшими накануне сборную Бельгии.

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