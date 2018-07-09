Российские фанаты поддержали английского футболиста гимном

Российские болельщики поддержали полузащитника сборной Англии Деле Алли в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии. Видео появилось в Twitter-аккаунте Soccer AM.

Хавбек шел вдоль дороги с журналистом, когда из проезжавшего мимо автомобиля зазвучал гимн Великобритании. Поддержка вызвала у Алли улыбку, и он пожал руку одному из болельщиков.

«Посмотри на это, они включили национальный гимн специально для тебя. Посмотри на это!» — порадовался английский журналист.

Сборной Англии в полуфинале чемпионата мира предстоит встретиться с командой Хорватии. Матч состоится 11 июля на стадионе «Лужники». Начало — в 21:00 по московскому времени.

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