Спорт
 
Последние новости
Депутату Госдумы разбили голову в Москве
Власти подсчитали выгоду от повышения НДС
Шура стал бомжом
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару  
ЕС продлил санкции против России
Храбрый пенсионер прошел по карнизу и спас выпавшего из окна ребенка
Число жертв ливней в Японии возросло до 100
Ловко спрятавшаяся в траве змея поставила пользователей сети в тупик
Отобранный на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола
Новости партнеров

В Англии спрогнозировали беби-бум после победы сборной над шведами

Перейти в «Мою Ленту»

Англичанам предсказали резкое увеличение рождаемости на десять процентов через девять месяцев после победы национальной сборной над Швецией. Об этом сообщает The Sun.

По словам экспертов, после игры на чемпионате мира в 2002 году со сборной Бразилии, где Англия проиграла со счетом 1:2, было зафиксировано увеличение рождаемости на две тысячи младенцев спустя девять месяцев. В 1966 году победа Англии над ФРГ на чемпионате в Бразилии со счетом 4:2 также вызвала высокий прирост рождаемости. В 2018 году ожидается на пять тысяч больше рожденных младенцев.

7 июля, в субботу, сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче и впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира. Соперником сборной по полуфиналу станет Хорватия, матч состоится 11 июля в 21:00 по московскому времени.

После победы английской сборной десятки фанатов пришли в магазин шведской мебели ИКЕА и бурно отпраздновали там победу.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
YOU GAVE US A SEMI England’s World Cup heroics set to trigger a baby boom — with births ‘rising 10 per cent in nine months time’
Английские фанаты устроили набег на ИКЕА после победы над Швецией
Англия впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира
Английские фанаты подрались между собой во время победного матча сборной
Другие материалы рубрики
Спорт00:33 8 июля

Спасибо, ребята

Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно
05:50Сегодня

Отобранный на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола

01:50Сегодня

На Кубани застрелили бывшего футболиста «Ангушта»

02:37Сегодня

Два игрока сборной Хорватии обратились в больницу после матча с Россией

Спорт23:15 6 июля

Только для своих

Европа побеждает. Бразилия и Уругвай едут домой
04:36 3 июля

Овечкин выставит Кубок Стэнли в день игры сборной России в четвертьфинале ЧМ

23:44 8 июля

Российские волейболисты стали первыми чемпионами Лиги наций

20:35 8 июля

Украина вступилась за восславившего ее футболиста сборной Хорватии

Спорт00:01 6 июля

Шашки наголо

Хорваты унизили Месси и готовы побеждать. России будет сложно
18:10 3 июля

Отца капитана сборной Нигерии похитили перед матчем с Аргентиной

21:49 8 июля

Лежащий Неймар стал символом симуляции

18:44 8 июля

ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорватскому футболисту

Россия
«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»
Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
По законам улиц
Коварный тест на знание современной Москвы
«У нас две крайности — либо святой, либо негодяй»
Чемпионат мира объединил россиян. И так же быстро их рассорит
Депутату Госдумы разбили голову в Москве
Медведь взял в заложницы россиянку
Стадо коров забодало детей в Башкирии
Россияне стали реже общаться с неблагополучными семьями
Все материалы
Мир
Дожили
Друзья России жестоко убивают своих стариков и детей. Все из-за пенсий
ЕС продлил санкции против России
Отравившаяся «Новичком» в Эймсбери женщина умерла
Число жертв ливней в Японии возросло до 100
Илон Маск протестировал субмарину для спасения таиландских детей
МИД предложил ЦРУ обновить карту России в посте о ЧМ-2018
«Новичок» снова ударил по Британии
Новые жертвы на грани смерти. С отравления Скрипалей прошло четыре месяца
Все материалы
Бывший СССР
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
Пятилетний мальчик упал в костер в ночь на Ивана Купалу и умер
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Порошенко вспомнил жертв Волынской резни и предложил Польше дружить
Украина придумала «суперход» для вступления в НАТО
Украинцы вновь облюбовали Крым
Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины»
Все материалы
Экономика
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Минфин сократит расходы на здравоохранение, культуру и спорт
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Тушинский машиностроительный завод выставили на Avito
«МегаФон» поддержит матч Россия — Хорватия новыми билбордами
Главе соперника «Газпрома» купили бронированный Cadillac
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав ИваньковПоследний самурай в законе
Он держал в страхе врагов на воле и в тюрьме. О его похождениях ходили легенды
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве
Задержан первый прибывший в горящий ТЦ «Зимняя вишня» пожарный
Американец вырастил коноплю в московской квартире и сел в тюрьму на 11 лет
Бывший начальник отдела МВД в аэропорту Внуково осужден за взятки
Все материалы
Наука и техника
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
В России создадут новый «глушитель» спутников
«Прыгай на его спине, он просто мужик!»
Мужчины унижали женщин веками. С тех пор ничего не изменилось
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Проект военного транспортника Ил-112 оказался под угрозой
Китай предложил России создать «космический интернет»
Второй за два дня истребитель МиГ разбился в Европе
Все материалы
Спорт
Спасибо, ребята
Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно
Отобранный на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола
На Кубани застрелили бывшего футболиста «Ангушта»
Два игрока сборной Хорватии обратились в больницу после матча с Россией
Российские волейболисты стали первыми чемпионами Лиги наций
Украина вступилась за восславившего ее футболиста сборной Хорватии
Лежащий Неймар стал символом симуляции
Все материалы
Культура
«Расплющенные солнцем тела»
Голые и беззаботные отдыхающие на пляжах в живописных фотографиях со всего мира
Бибер женится
«Тони трогал тебя там, где нельзя?»
Почему не стоит полностью доверять показаниям детей
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Умер отстоявший канонизацию адмирала Ушакова писатель Валерий Ганичев
Умер создатель Человека-паука и Доктора Стрэнджа
Сыгравшая Арью Старк актриса попрощалась с «Игрой престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
Туристка рассказала о сексуальных домогательствах в Египте и попала в тюрьму
Слепаков объяснился за насмешки над сборной России
Иранская гимнастка записала танцы в спальне и привлекла полицию
Посланные за смертью
Они засыпают на могилах и доживают свой век в одиночестве
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Рассказавшую о подготовке «большой войны» в Донбассе программу закрыли
Все материалы
Ценности
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Звериные головы
Кастеты, русский мат и голова фламинго. Рассудок в Париже сохранили не все
Раскрыты признаки поддельной сумки
Ко-ко-кошник
Почему российские фанаты надели петушиные гребешки
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Назван непригодный для шопинга возраст
Все материалы
Путешествия
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Найден способ сэкономить при бронировании авиабилетов
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Российский турист обокрал турецкий магазин шуб и попался
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Сбежавшая черепаха вернулась к эстонцу спустя три года
Мэр в Ливане одел полицейских в сексуальную форму
Храбрый пенсионер прошел по карнизу и спас выпавшего из окна ребенка
Смертельно ядовитые книги нашли в датском университете
Все материалы
Роскошные пикапы
Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров
Культовые японские моторы
Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для переделок
25 самых популярных машин: Lada победила Kia
Главные бестселлеры российского рынка июня 2018 года
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
В Сети раскрыли дизайн обновленного Hyundai Elantra
51-летний автобус ЗИЛ без пробега оценили в 28 миллионов рублей
Bugatti сделает очень быстрый Chiron за пять миллионов евро
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Названы три города России с дорожающими квартирами
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Россия установила новый ипотечный рекорд
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Все материалы