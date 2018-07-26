Руководителей НПО Лавочкина и адвоката обвинили в хищении денег «Роскосмоса»

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены генеральному директору НПО имени С.А. Лавочкина Сергею Лемешевскому, директору дирекции правового обеспечения Екатерине Аверьяновой и адвокату Игорю Третьякову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Лемешевский, являющийся депутатом Московской областной думы, и Аверьянова задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Адвокат Игорь Третьяков объявлен в федеральный розыск.

«По данным следствия, генеральный директор НПО имени С.А. Лавочкина, его подчиненная Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Третьяков в течение двух лет совершали хищения денег корпорации "Роскосмос" мошенническим путем. Они заключали договоры на оказание юридических услуг, а затем подписывали акты выполненных работ, которые предъявлялись к оплате. На самом же деле всю работу выполняли штатные сотрудники юридической службы НПО. За два года таким образом на счета юридической коллегии Третьякова было перечислено около 330 миллионов рублей», — сказала официальный представитель СКР.

В среду, 25 июля, в Московской и Челябинской областях были проведены масштабные следственные действия, изъяты сотни документов и жесткие диски компьютеров. Содержащаяся на них информация полностью изобличает участников аферы, уточнили в СКР.

Как сообщили в НПО имени С.А. Лавочкина, после возбуждения уголовного дела Лемешевский подал в отставку. Исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен директор по безопасности Харун Карчаев.

20 июля на предприятиях «Роскосмоса» прошли обыски по делу о государственной измене, по результатам которых был арестован 74-летний ученый Виктор Кудрявцев. По версии следствия, он в 2013 году передавал разведки одной из стран НАТО информацию о разработках гиперзвукового оружия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!