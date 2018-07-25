Главу НПО имени Лавочкина заподозрили в хищении сотен миллионов рублей

Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом в среду, 25 июля, сообщает «Интерфакс».

Как пояснили в пресс-службе «Роскосмоса», Лемешевский вместе с руководителем Дирекции правового обеспечения предприятия Екатериной Аверьяновой подозреваются в хищении крупной суммы денег путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой на сумму 330 миллионов рублей.

По данным источника, подозреваемый в мошенничестве пока не задержан, ни ему, ни Аверьяновой не избрана мера пресечения. Следователи проводят обыски по месту их жительства и на предприятии.

После возбуждения уголовного дела Лемешевский подал в отставку. Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен заместитель гендиректора по безопасности Харун Карчаев.

В апреле 2015 года оперативники задержали топ-менеджеров оборонного предприятия НПО имени Лавочкина по подозрению в организации преступного сообщества и хищении 180 миллионов рублей. По версии следствия, действия координировали первый заместитель генерального директора по финансам и заместитель по персоналу, еще шесть человек являлись их сообщниками.

В мае 2014-го был задержан заместитель генерального директора по кадрам НПО имени Лавочкина Сергей Солодовников. Генерал-лейтенанта ФСБ заподозрили в участии в махинациях с использованием недвижимости и земельных участков НПО.

НПО имени Лавочкина — одно из ведущих в России предприятий-разработчиков космических аппаратов для использования на околоземной орбите и в дальнем космосе.

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