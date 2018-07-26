Главу НПО имени Лавочкина задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора НПО имени Лавочкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Задержаны генеральный директор предприятия Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова», — сказал источник агентства.

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В четверг, возможно, будет подано ходатайство об их аресте.

25 июля Лемешевский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Как пояснили в пресс-службе «Роскосмоса», задержанные подозреваются в хищении крупной суммы денег. По версии следствия, они оплачивали фиктивно оказанные юридические услуги адвокатской конторе на 330 миллионов рублей. В доме Лемешевского и Аверьяновой прошли обыски

После возбуждения уголовного дела Лемешевский подал в отставку. Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен заместитель гендиректора по безопасности Харун Карчаев.

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