В США прокомментировали решение России по ракетному договору

США готовы вернуться к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае, если Россия будет его соблюдать. Об этом в субботу, 2 февраля, РИА Новости заявил представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского президента о приостановке участия в договоре.

«Соединенные Штаты сохраняют за собой право отозвать свое уведомление о выходе из договора до конца этого шестимесячного периода, и мы были бы готовы рассмотреть этот вопрос, если Россия вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению [договора]», — пояснил собеседник агентства, добавив, что в противном случае решение США о выходе останется в силе.

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2 февраля президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Он также напомнил, что в Вашингтоне заявили о том, что занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. «Мы будем делать то же самое», — отметил глава государства.

Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны России, тогда как США продолжают их соблюдать.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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