Раскрыты данные о производстве запрещенных ракет в США

США решили выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще два года назад и все это время ведут подготовку к производству запрещенных документом ракет. Об этом в субботу, 2 февраля, завили в Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в июне 2017 года на заводе военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон, штат Аризона, стартовала программа по увеличению и модернизации производственных мощностей. Так, площадь предприятия за это время увеличилась на 44 процента, с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность персонала — почти на 2 тысячи человек.

Также, отметили в Минобороны, в ноябре 2017 года конгресс США выделил Пентагону первый транш в размере около 58 миллионов долларов, уточнив, что эта сумма предоставляется на «разработку наземной ракеты средней дальности».

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Ранее в субботу глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США фактически начали нарушать ДРСМД еще в 1999 году, когда приступили к испытаниям боевых беспилотных летательных аппаратов. По словам министра, данные беспилотники «по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования».

2 февраля президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны России, тогда как США продолжают их соблюдать.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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