Россия предложила США уничтожить запрещенное вооружение

Россия предложила США уничтожить установки для пуска управляемых ракет Мк-41. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве добавили, что Соединенным Штатам предлагается уничтожить ракеты-мишени, аналогичные по характеристикам баллистическим ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), а также ударные беспилотники, которые в Договоре РСМД попадают под определение «крылатой ракеты наземного базирования».

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Отмечается, что Вашингтон не предпринимал необходимых действий по устранению нарушений собственных обязательств по ракетному договору. «Несмотря на открытость Минобороны России к предметному диалогу по вопросам выполнения сторонами обязательств по Договору РСМД, со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих заявленную позицию», — сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

4 февраля сообщалось, что страны НАТО не готовы обсуждать с Россией установки для пуска управляемых ракет Мк-41, размещенных в Европе. Москва обвиняет США в развертывании в Румынии и готовности развернуть в Польше Мк-41, которые способны доставлять запрещенные ДРСМД ракеты «Томагавк». Ранее замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков заявил, что американская сторона никак не реагирует на требования разрешить ситуацию с пусковыми установками.

2 февраля президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.

Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Трамп отметил, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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