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Лавров напомнил о европейском кризисе из-за американских ракет

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил о кризисе, случившемся в Европе из-за размещения американских ракет в прошлом веке. Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, в России понимают обеспокоенность европейских коллег из-за ситуации с Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). «Современные политики и дипломаты еще помнят кризис, который сложился в Европе в результате размещений там американских "першингов" в прошлом веке», — сказал он.

Лавров также рассказал о последствиях слома ДРСМД. По мнению главы ведомства, выход США из договора чреват самыми негативными последствиями для международной стратегической стабильности. Кроме того, это наносит удар и «по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и в целом по контролю над ядерными вооружениями».

Лавров также заявил о готовности Москвы продолжать сотрудничать с Вашингтоном ради спасения ДРСМД. «Несмотря на провал из-за ультимативной позиции Соединенных Штатов консультаций, (...) мы по-прежнему готовы продолжать профессиональный конкретный разговор с фактами в руках», — сказал он.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Позже госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено.

Россия обвиняет США в развертывании на суше в составе комплексов Aegis Ashore пусковых установок, позволяющих осуществлять боевое применение крылатых ракет средней дальности Tomahawk, а также применении ракет-мишеней и беспилотников с ударным потенциалом.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Во второй половине 1970-х годов США и СССР начали разворачивать в Европе свои ядерные боевые средства. СССР привели в боевую готовность «евростратегические» комплексы «Пионер», а США — группировки средней дальности с баллистическими «Першинг-2» и крылатые «Томагавками».

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