США отвергли обвинения России из-за ракет

Все ракетные системы США полностью соответствуют международным обязательствам Вашингтона. Такое заявление сделала заместитель секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности при Госдепартаменте Андреа Томпсон в интервью газете «Коммерсантъ».

Американские системы никоим образом не нарушают Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), отметила она. По словам Томпсон, это признают партнеры Соединенных Штатов по НАТО. Так она ответила на вопрос о том, признают ли в США обвинения России в размещении пусковых установок в Европе, с помощью которых на континенте могут быть расположены крылатые ракеты.

Замсекретаря подчеркнула, что действия США и России нельзя сравнивать, так как с американской стороны нарушений нет. «Мы не оснащали несколько дивизионов запрещенными по договору ракетами, у нас нет запрещенных систем на вооружении. А у России есть», — сказала она.

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На вопрос о претензиях Москвы к Вашингтону в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) Томпсон ответила, что США выполняют все условия договора и делают это верифицируемо. «Наши российские партнеры дезинформируют общественность, утверждая, что мы нарушаем договор. Но это их обычная линия поведения», — заключила представитель Госдепа.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.

Россия обвиняет США в развертывании на суше в составе комплексов Aegis Ashore пусковых установок, позволяющих осуществлять боевое применение крылатых ракет средней дальности Tomahawk, а также применении ракет-мишеней и беспилотников с ударным потенциалом.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Позже госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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