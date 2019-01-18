США объяснили отказ осмотреть подозрительную российскую ракету

США объяснили причину, по которой не хотят проводить осмотр российской ракеты наземного базирования 9М729. Об этом «Коммерсанту» рассказала заместитель секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности при Госдепе Андреа Томпсон.
По ее словам, предложенная Россией демонстрация вызывающей подозрения крылатой ракеты не подтвердила бы нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Нарушение состоит в дальности ракеты, — пояснила она. — Если нам просто дадут посмотреть на ракету в статике, это ничего не скажет нам о ее дальности».
Томпсон добавила, что показательный запуск 9М729 под контролем российских военных также не продемонстрирует реальный потенциал оружия. «Они [Россия] действительно предложили нам то, что назвали "мерами транспарентности", но ни одна из этих мер непроверяема. А договоренности в сфере контроля над вооружениями должны быть проверяемы», — сказала замсекретаря.
16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Позже госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.
Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.