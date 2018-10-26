Опубликованы детали проекта советского «танка XXI века»

В Советском Союзе в 1980-е годы был создан проект «перспективного танка XXI века». Им стал новый вариант «Объекта 490», разрабатывавшийся под руководством Евгения Морозова, занимавшего тогда должность заместителя главного конструктора харьковского ОКБ имени Морозова. Об этом говорится в статье на сайте btvt.info.

Перспективный танк отличался высоким уровнем защиты экипажа, силовой установкой из двух двигателей общей мощностью до 2000 лошадиных сил и четырехгусеничной ходовой частью, благодаря которой машина могла бы продолжать движение даже при повреждении двух гусеничных движителей с противоположных сторон.

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Основное вооружение финального варианта танка, согласно проекту, состояло из 152-миллиметровой пушки с полностью автоматизированным боекомплектом из 32 унитарных выстрелов. Дополнительное вооружение включало в себя два двухствольных пулемета по обеим сторонам кормовой части, а также 30-миллиметровый автоматический гранатомет на задней башне.

Машина была условно расчленена на пять изолированных отсеков. В первом размещалось топливо, во втором — силовая установка, в третьем — основное вооружение, в четвертом — автомат заряжания, в последнем — экипаж. Предполагалось, что танкисты будут находиться в сидячем положении. Их отсек планировали оборудовать санузлом, системами отопления и кондиционирования и мини-кухней.

По проекту, при движении в колонне танк должен был ехать кормой вперед и развивать скорость свыше 75 километров в час как вперед, так и назад. Круговой обзор планировалось реализовать за счет телекамер на корпусе машины.

Был изготовлен ходовой макет на базе двух танков Т-64А, но после распада СССР проект забросили, отмечает руководитель btvt.info Андрей Тарасенко.

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