Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора

Наземный ракетный комплекс «Калибр» намерены разработать в варианте не только корабельного, но и сухопутного базирования. Такое решение принято из-за возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил ТАСС источник в отрасли.

Максимальная дальность ракет сухопутного комплекса, как и корабельного, составит более 4,5 тысячи километров.

Минобороны пока не подтвердило эту информацию.

Ранее сообщалось только о корабельном варианте комплекса. Источник агентства рассказал, что сейчас ведутся научно-исследовательские работы. Создание новых ракет включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. От уже стоящих на вооружении «Калибров» они будут отличаться дальностью стрельбы, мощностью и большими габаритами.

Материалы по теме Хлопнули дверью США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР

О разработке наземных «Калибров» заявил 5 февраля министр обороны Сергей Шойгу. Позже специалисты отметили, что для этого необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение.

2 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Трамп отметил, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!